Γρηγορίου: Ζητούμενο οι τρεις βαθμοί, κυριαρχεί το ομαδικό πνεύμα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου τόνισε πως το ζητούμενο τη δεδομένη χρονική στιγμή για τον Άρη είναι να παίρνει τους τρεις βαθμούς στις δηλώσεις του, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Φαμπιάνο που αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας μέχρι στιγμής.

Τη δεύτερη νίκη τους πέτυχαν οι «κιτρινόμαυροι» επικρατώντας με 2-1 του ΟΦΗ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τους Μανού Γκαρθία και Κρίστιαν Κουαμέ να χρήζονται σκόρερ. Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε έπειτα το σφύριγμα της λήξης για το ζητούμενο της τρέχουσας κατάστασης που είναι η συλλογή των «τριπόντων» σε κάθε αναμέτρηση και παράλληλα έδωσε τα συγχαρητήριά του στους αντιπάλους.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού:

«Έχουμε τονίσει ότι είναι ένα παιχνίδι που θέλαμε τους τρεις βαθμούς. Αυτό είναι το ζητούμενο μέχρι να ενταχθούν τα νέα παιδιά. Υπάρχουν παίκτες που ήρθαν και αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες. Μέχρι να αποκτήσουμε την ταυτότητα που θέλουμε, θα πρέπει να παίρνουμε πρώτα τους τρεις βαθμούς. Μετέπειτα ακολουθεί το καλό ποδόσφαιρο».

«Τα παιδιά μπήκαν πίεσαν και με το εξαιρετικό γκολ του Κουαμέ εδραιώσαμε τη νίκη. Με το πέναλτι είχαμε την ευκαιρία να «τελειώσουμε» το παιχνίδι, δεν έγινε, μείναμε με 10 και δεχθήκαμε γκολ. Δεν χρειάζεται αν τονίσω κάτι για την ομάδα του ΟΦΗ. Συγχαρητήρια, τώρα που έχω και την ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε με το τι ψυχολογία ήρθε να μας αντιμετωπίσει».

Για την ύπαρξη νέων παικτών και σήμερα:

«Είναι σημαντική η ποιότητα. Έχουμε αρκετά παιδιά με ποιότητα. Κάποια εξ αυτών, μένουν και στον πάγκο. Προφανώς και είναι ό,τι καλύτερο για έναν προπονητή, να έχει ποιοτικούς παίκτες και στον πάγκο. Το ομαδικό πνεύμα είναι αυτό που κυριαρχεί. Γι’αυτό τους δίνω συγχαρητήρια».

Για τον τραυματισμό του Φαμπιάνο:

«Είναι χτύπημα, ευελπιστώ όχι κάτι σοβαρό αλλά πρέπει να το δούμε το επόμενο 48ωρο. Είναι ο ηγέτης της ομάδας μας, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό».

Πηγή: metrosport.gr