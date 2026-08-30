Σύλβια Δεληκούρα: Η τηλεόραση δεν είναι όπως ήταν αλλά, ναι, μου άλλαξε τη ζωή

Με αφορμή την καλοκαιρινή της περιοδεία ανά την Ελλάδα, η Σύλβια Δεληκούρα έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της εμπειρία και στην επιρροή που είχε η επιτυχία στη δική της διαδρομή.

Αισθάνεσαι ότι η τηλεόραση, ειδικά επειδή είναι ένα μέσο με τεράστια αναγνωρισιμότητα, άλλαξε τη ζωή και την πορεία σας;

Η τηλεόραση, ειδικά την εποχή που κάναμε εκείνα τα σίριαλ, είχε τεράστια δύναμη. Ήταν οι “χρυσές” εποχές, με ποσοστά τηλεθέασης που έφταναν ακόμη και το 40% και παραπάνω. Παρακολουθούσαμε καθημερινά τα νούμερα και υπήρχε ένας πολύ έντονος αλλά δημιουργικός ανταγωνισμός ανάμεσα στα κανάλια και τις σειρές, γιατί τότε γίνονταν πραγματικά πολύ όμορφες δουλειές.

Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχει μοιραστεί η πίτα, αλλά υπάρχουν πλέον το Netflix και οι υπόλοιπες πλατφόρμες, όπου ο κόσμος παρακολουθεί σειρές και ταινίες. Υπάρχουν, βεβαία, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπω και από τον εαυτό μου, πολλές φορές περνάμε ατελείωτες ώρες εκεί και χανόμαστε. Νιώθω καμιά φορά σαν τη γιαγιά μου που τα λέει αυτά, αλλά είναι η αλήθεια.

Με το TikTok και το Instagram μπορείς πολύ εύκολα να χάσεις χρόνο από τη ζωή σου. Κι αν σε μια περίοδο κάτι δεν πηγαίνει καλά, είτε στη δουλειά είτε γενικότερα, είναι εύκολο να βυθιστείς σε αυτόν τον κόσμο και να αρχίσεις να ζεις μέσα από τις ζωές των άλλων. Η τηλεόραση, πάντως, δεν είναι όπως ήταν.

Μου άλλαξε τη ζωή, όμως, ναι. Πιστεύω, βέβαια, ότι τελικά αυτά που καθορίζουν τη ζωή μας είναι οι επιλογές μας και η στάση που κρατάμε απέναντι σε όσα μας συμβαίνουν. Εννοείται πως τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα για εμένα. Ήμουν πολύ τυχερή.