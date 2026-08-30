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Ιωάννα Τούνη: Το νέο βίντεο που προκάλεσε χαμό – “Στα 33 είμαι πιο ωραία από όταν ήμουν 23”

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ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

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Ένα νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok στάθηκε αφορμή για ποικίλα σχόλια στα social media, με την influencer να μιλά με τον δικό της τρόπο για την ηλικία και την εικόνα της.

Η Ιωάννα Τούνη, που πρόσφατα γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της στις Μαλδίβες, μοιράστηκε με τους followers της ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα ανανεωμένη. Το μήνυμα που συνόδευε το στιγμιότυπο ήταν ξεκάθαρο: «Στα 33 είμαι πιο ωραία από όταν ήμουν 23».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια, ωστόσο δεν έλειψαν και εκείνοι που σχολίασαν την εμφάνισή της, αποδίδοντας τη διαφορά στην εικόνα της σε αισθητικές παρεμβάσεις.

Η ίδια, πάντως, φαίνεται πως θέλησε να εστιάσει περισσότερο στην αυτοπεποίθηση και στη διαφορετική σχέση που έχει πλέον με τον εαυτό της, δείχνοντας πως αισθάνεται καλύτερα στη σημερινή φάση της ζωής της.

@j.touni 30s are the new 20s✨ #30s #birthday #jtouni #maldives #fyp ♬ original sound – Visit Maldives

Ιωάννα Τούνη

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