Κύπρος: Τρομακτικά πλάνα μέσα από το πλοίο που ανετράπη στην Κερύνεια – Συγκλονίζουν τα ουρλιαχτά των επιβατών

Χάος επικράτησε μέσα στο επιβατικό πλοίο, που αναποδογύρισε και βυθίστηκε ανοιχτά της Κερύνειας στην Κύπρο με αποτέλεσμα τουλάχιστον 7 από τους επιβάτες να χάσουν τη ζωή τους.

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, όπου επιβατικό πλοίο με 279 επιβάτες αναποδογύρισε και βυθίστηκε, με μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις πρώτες εικόνες από το σημείο στην Κύπρο διακρίνονται επιβάτες με σωσίβια πάνω στο αναποδογυρισμένο πλοίο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις της τουρκοκυπριακής Ακτοφυλακής, σωστικά και ιδιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους ενώ οι 7 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι.

Στο σημείο έχουν μεταβεί και ασθενοφόρα, προκειμένου να παραλάβουν όσους χρειάζονται ιατρική φροντίδα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και ελικόπτερα.

Πλάνα μέσα από το πλοίο, που είδαν το φως της δημοσιότητα συγκλονίζουν. Τρομοκρατημένοι επιβάτες ψάχνουν τρόπο διαφυγής, πολλοί ουρλιάζουν από φόβο ενώ άλλοι φορούν όσο πιο γρήγορα μπορούν τα σωσίβια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν τουρίστες, ενώ εκτιμάται ότι στο πλοίο επέβαιναν τόσο Τούρκοι υπήκοοι όσο και άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, μεταξύ των οποίων παιδιά και ηλικιωμένοι.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο αναποδογύρισε και στη συνέχεια βυθίστηκε. Στην περιοχή είχε σημειωθεί κακοκαιρία από την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο, σύμφωνα με τις εικόνες από το σημείο, δεν καταγράφονται αυτή την ώρα ιδιαίτερα μεγάλα κύματα.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές αναζητούν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού.