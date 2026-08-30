Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Οι «κίτρινοι» θα επιδιώξουν να πετύχουν τη δεύτερη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα μετά το διπλό στην Καλαμάτα στην πρεμιέρα.

Στα 10 τελευταία μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Άρη για το πρωτάθλημα υπάρχουν πέντε νίκες για τους γηπεδούχους, τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες του ΟΦΗ. Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις έχουν συνήθως πολλά γκολ, με τον Άρη να έχει επτά νίκες με σκορ 3-1. Υπάρχουν μόνο τέσσερα ματς που δεν είχαν γκολ στα συνολικά 48 ματς με γηπεδούχο τον Άρη.

Ο Ντίνος Κούης είχε ιδιαίτερη παράδοση στις αναμετρήσεις με τον ΟΦΗ εντός έδρας, αφού έχει σημειώσει 10 γκολ απέναντι στους Κρητικούς και μάλιστα έχει κάνει και χατ τρικ στη νίκη του Άρη με 4-1 στις 17 Ιανουαρίου 1983. Η τελευταία εντός έδρας νίκη του Άρη επί του ΟΦΗ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι από τη σεζόν 2023-24, όταν στις 17 Δεκεμβρίου 2023 επικράτησε με 1-0 με γκολ το Νταρίντα.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Μιχάλης Γρηγορίου ανακοίνωσε τις αρχικές του επιλογές για το παιχνίδι. Ο Έλληνας προπονητής επέλεξε να αρχίσει την αναμέτρηση με τους Βέλιο, Φαμπιάνο, Γένσεν, Φαντιγκά, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασίρου, Μανού Γκαρθία, Γκαρέ, Παλάσιος, Καντεβέρε.

Πηγή: metrosport.gr