Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο, μέσα ο Άλι

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του τον αποκλεισμό από την Μπραν και στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στις εγχώριες διοργανώσεις. Ο Δικέφαλος του Βορρά καλείται να βγάλει αντίδραση και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αρχής γενομένης από την αποψινή (30/8, 20:15) αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Σημαντική για τον ΠΑΟΚ είναι η επιστροφή του αρχηγού του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος απουσίασε από τις δύο αναμετρήσεις με την Μπραν λόγω τιμωρίας. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει επιπλέον ποιότητα και προσωπικότητα στην ομάδα, σε ένα παιχνίδι όπου η αντίδραση αποτελεί ζητούμενο.

Απέναντί του βρίσκεται ένας Ατρόμητος που παραδοσιακά βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, με την έδρα να αποτελεί διαχρονικά μια από τις πιο απαιτητικές εξόδους για τους Θεσσαλονικείς. Μάλιστα, την περασμένη σεζόν οι Περιστεριώτες είχαν επικρατήσει με 2-0 του «Δικεφάλου».

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, αναζητά την πρώτη αντίδραση μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και για τη σημερινή αναμέτρηση ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε την εξής ενδεκάδα: Παβλένκα, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Κένι, Μπάμπα, Τέιλορ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι και Εντιαγέ.

Πηγή: metrosport.gr