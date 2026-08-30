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Άγραφα: Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό – Δύο τραυματίες, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στα Άγραφα, όπου ανετράπη αγροτικό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Πολύωρη και μεγάλη ήταν η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων Ευρυτανίας, μετά το σοβαρό ατύχημα με το αγροτικό. Το όχημα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό μεγάλου ύψους.

Το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο επέβαιναν δύο άνθρωποι, καθώς έπεφτε στο κενό χτύπησε σε δέντρα και η πορεία του ανακόπηκε πέφτοντας με λιγότερη ταχύτητα.

Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες κατάφερε να βγει από το όχημα και ειδοποίησε Αστυνομία και Πυροσβεστική, ενώ ο δεύτερος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος τραυματισμένος.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με Αστυνομία και Πυροσβεστικές Δυνάμεις από το Καρπενήσι και την συνδρομή της 7ης ΕΜΑΚ από την Λαμία καθώς και εθελοντές.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού παρουσίασε δυσκολίες μεγάλες εξ αιτίας του δύσβατου σημείου που έπεσε το αγροτικό, σύμφωνα με το ilamia.gr.

Λίγο μετά τις 17:00, οι άντρες της 7Ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον δεύτερο τραυματία και να ανεβάσουν και τους δύο σε σημείο βατό κοντά σε δρόμο που τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου λόγω των τραυμάτων τους από την πτώση.

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