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Κύπρος: “Βαθιά θλίψη και αγωνία” εκφράζει η Λευκωσία για το ναυάγιο ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας

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THESTIVAL TEAM

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Την «βαθιά θλίψη και αγωνία» εξέφρασε η Λευκωσία μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.

«Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ, στα ελληνικά και τουρκικά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες», αναφέρει.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο. Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις τουρκοκυπριακές αρχές τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ναυάγιο επιβατηγού καταμαράν με περίπου 270 επιβαίνοντες στα ανοικτά της Κερύνειας.

Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται.

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