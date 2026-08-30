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Ερντογάν για το ναυάγιο στην Κερύνεια: Το κράτος μας έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου του επιβατηγού πλοίου ανοικτά της Κερύνειας και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Κατά την ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης και παράδοσης των σημαιών στις Σχολές Πολέμου του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην τραγωδία και ενημέρωσε για τον μέχρι στιγμής απολογισμό της επιχείρησης, σημειώνοντας πως ξεκίνησαν άμεσα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και ττόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοουμένους συνεχίζονται.

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι έρευνες θα έχουν θετική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η τουρκική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την επιχείρηση και έχει θέσει στη διάθεσή της όλες τις κρατικές δυνάμεις.

«Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα από αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς παρακολουθούμε στενά αυτή την επιχείρηση, για την οποία έχουμε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του κράτους μας. Από εδώ, για ακόμη μία φορά, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές των αδελφών μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εύχομαι περαστικά στους πολίτες μας που διασώθηκαν ζωντανοί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

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