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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πειραιάς: Θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερα άτομα έπεσε αστυνομικός σε στάση λεωφορείου

Intime
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Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας αστυνομικός που δέχθηκε επίθεση τα ξημερώματα της Κυριακής (30/8) από τέσσερα άτομα στο λιμάνι του Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα, όταν όπως αναφέρει το cnn.gr, δύο αστυνομικοί περίμεναν σε στάση λεωφορείου στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να πάρουν το λεωφορείο και να πάνε στο αεροδρόμιο, όπου υπηρετούν.

Εκείνη τη στιγμή σταμάτησε μπροστά τους ένα γκρι αυτοκίνητο και κατέβηκαν τέσσερα άτομα τα οποία επιτέθηκαν στον ένα αστυνομικό και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία από περαστικό και έφτασε περιπολικό που μετέφερε τους δύο αστυνομικούς στο νοσοκομείο. Ο ένας μάλιστα ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση.


Οι αστυνομικοί ελέγχουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να βρουν το γκρι αυτοκίνητο με τους τέσσερις δράστες που χτύπησαν τον αστυνομικό εντελώς αναίτια.

Ελληνική Αστυνομία Πειραιάς

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