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Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

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Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών, θα τελεστεί στις 9 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα στο Όσλο.

“Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον βασιλιά Χάραλντ Ε’ θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 13:00” τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζει η ανακοίνωση.

H βασιλική οικογένεια τίμησε τη μνήμη του εκλιπόντος βασιλιά καθώς παρέστη σήμερα σε λειτουργία, στο πλαίσιο επιμνημόσυνων τελετών που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Ο νέος βασιλιάς Χάακον Η΄ παρακολούθησε την επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία στο Άσκερ μαζί με τα παιδιά του, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, και τη μητέρα του βασίλισσα Σόνια.

Η σύζυγος του Χάακον, η νέα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, δεν παρέστη για λόγους υγείας. Υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα το καλοκαίρι και χρειάζεται ακόμη ξεκούραση. Ωστόσο, η Μέτε-Μάριτ θα παραστεί σε άλλες εκδηλώσεις μετά τον θάνατο του Χάραλντ, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα.

Επιμνημόσυνες τελετές πραγματοποιήθηκαν σε πολλές άλλες εκκλησίες σε όλη τη χώρα. Ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε παρευρέθηκε σε επιμνημόσυνη δέηση στον καθεδρικό ναό του Όσλο.

Ο Χάακον Η’, ο γιος και διάδοχος του Χάραλντ στον θρόνο, αναμένεται θα δώσει όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους ενώπιον του κοινοβουλίου της Νορβηγίας την Τρίτη, σε μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά στην τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βασιλιάς Χάραλντ Νορβηγία

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