Γιαννιτσά: “Έχει δύο – τρία κατάγματα στο κεφάλι” – Σε καταστολή ο 27χρονος μετά τον άγριο καβγά

Από τη διασκέδαση σε κλαμπ των Γιαννιτσών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Άγριος καβγάς ανάμεσα σε δύο 27χρονους είχε ως αποτέλεσμα ο ένας να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο νεαρός βρισκόταν μαζί με την κοπέλα του στο νυχτερινό μαγαζί και διασκέδαζε.

Εκεί φέρεται να ξεκίνησε η διαμάχη με τον δράστη, η οποία συνεχίστηκε εκτός του καταστήματος με τραγικά αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 27χρονος φέρεται δέχθηκε επίθεση τουλάχιστον μία φορά με γροθιά, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

«Δεν ξέφυγε τον κίνδυνο, είναι σε καταστολή, δύο – τρία κατάγματα στο κεφάλι. Δεν ξέρω τίποτα. Μόνο η Αστυνομία γνωρίζει γιατί έτυχε να ήταν εκεί. Πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες, κάποιες ημέρες να δούμε τι θα μας πουν», λέει ο πατέρας του, μιλώντας στο MEGA.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του άλλου 27χρονου, που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό του συνομηλίκου του. Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.