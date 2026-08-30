Μανού Γκαρθία και Κουαμέ έδωσαν το τρίποντο στον Άρη, 2-1 τον ΟΦΗ

Τη δεύτερη νίκη του πέτυχε ο Άρης επικρατώντας με 2-1 του ΟΦΗ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Μανού Γκαρθία και Κουαμέ, τα γκολ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ανησυχία για Φαμπιάνο που αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Οι «κίτρινοι» μετά τη γρήγορη επίτευξη του γκολ, προτίμησαν να δώσουν χώρο στους Κρητικούς που δεν το εκμεταλλεύτηκαν και είχαν μόλις μια καλή ευκαιρία με τον Νους. Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Γρηγορίου πήραν τον έλεγχο, πίεσαν και ήταν συντριπτικά καλύτεροι από τον αντίπαλο τους «κλειδώνοντας» το δεύτερο τρίποντο στη φετινή κούρσα της λίγκας.



Γρήγορο γκολ για Άρη, τετ α τετ χαμένο για Νους

Ιδανική εκκίνηση για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντίκμαν έκανε λάθος πάσα, ο Ράτσιτς το εκμεταλλεύτηκε και με το κεφάλι έβγαλε τετ α τετ τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος με ένα όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 αρχίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη δεύτερη του θητεία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μετά το γκολ των «κιτρίνων», οι Κρητικοί πήραν τον έλεγχο της μπάλας και προσπαθούσαν να βρουν κενούς χώρους για να απειλήσουν την αντίπαλη εστία, κυρίως από την πλευρά του Ταξιάρχη Φούντα. Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Χρήστου Κόντη ήρθε στο 30ο λεπτό όταν ο Νους έφυγε στην πλάτη της άμυνας, βγήκε τετ α τετ με τον Βέλιο, ο οποίος τον νίκησε κρατώντας το μηδέν για τον Άρη. Ο Αϊτόρ πήρε την μπάλα στη συνέχεια αλλά το σουτ που επιχείρησε, έφυγε άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ανδρούτσος έκανε τη σέντρα αλλά η κεφαλιά του Νικολάου δε βρήκε στόχο.

Στο 36′ ήταν η σειρά του Άρη να απειλήσει. Ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά, ο Γκαρέ βγήκε σε θέση βολής, πλάσαρε αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε. Στο 41′ ο Γκαρέ έκανε μια υπέροχη ατομική ενέργεια και πλασέ αλλά η μπάλα κόντραρε στον Αθανασίου και βγήκε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα ο Καντεβέρε έκανε το σουτ, η μπάλα από τις κόντρες στρώθηκε στον Γκαρθία, οποίος δοκίμασε το πόδι του αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Ο ΟΦΗ έκλεισε το ημίχρονο με δυο προσπάθειες για να απειλήσει, αρχικά ο Νους έκανε το γύρισμα αλλά ο Βέλιο μπλόκαρε πριν φτάσει η μπάλα στον αμαρκάριστο Αϊτόρ ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο Γένσεν σταμάτησε το σουτ του Φούντα μέσα από την περιοχή.



Μπήκε ορεξάτος και «κλείδωσε» τον αγώνα

Στο δεύτερο μέρος ο Άρης μπήκε με διάθεση να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και στο 50′ απείλησε όταν ο Ράτσιτς έβγαλε στην αντεπίθεση τον Γιαννιώτα, ο οποίος σούταρε αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε την μπάλα. Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και στο 61ο λεπτό απείλησαν ξανά όταν ο Φαμπιάνο έκλεψε από τον Μπόρχα, έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά αλλά ο Γιαννιώτας αστόχησε στην κεφαλιά – ψαράκι που επιχείρησε. Ένα λεπτό αργότερα ο Ράφα Μιρ πάτησε περιοχή, έκανε το πλασέ αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Επτά λεπτά μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδού ο ΟΦΗ έκανε αισθητή την παρουσία του και στο δεύτερο μέρος και απείλησε την εστία της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο 67ο λεπτό ο Ανδρούτσος έκανε την κάθετη, ο Μπόρχα επιχείρησε ένα δυνατό διαγώνιο σουτ αλλά ο Βέλιο απέκρουσε.

Στην αμέσως επόμενη φάση οι «κίτρινοι» διπλασίασαν τα τέρματα τους όταν ο Χριστογεώργος επιχείρησε να απομακρύνει με το κεφάλι μια βαθιά μπαλιά προς τον Μιρ, η μπάλα στρώθηκε στον Κουαμέ, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό σουτ έστειλε την μπάλα σε κενή εστία για το 2-0. Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αλλαγές προσπαθώντας να βρει μια λύση για την ομάδα του αλλά o ΟΦΗ δε μπορούσε να βρει τρόπο να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Στο 84ο λεπτό ο Άρης απείλησε ξανά όταν ο Γκαρέ έκανε τη σέντρα, ο Μιρ έκανε το πλασέ στην κίνηση αλλά η μπλαλα πέρασε άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα οι «κίτρινοι» κέρδισαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Ανδρούτσου στον Κουαμέ εντός περιοχής. Ο Ράτσιτς ανέλαβε την εκτέλεση αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο αποχώρησε υποβασταζόμενος προκαλώντας έντονη ανησυχία στο «κίτρινο» στρατόπεδο». Δύο λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ βρήκε το γκολ όταν ο Αποστολάκκης έκανε το γύρισμα, ο Κόντρο αφού κοντρόλαρε διαμόρφωσε το τελικό σκορ με άψογο σουτ στην κίνηση.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Μπασίρου (80′ Χόνγκλα), Ράτσιτς, Γκαρέ (90′ Πέτρις), Μανού Γκαρθία (57΄Κουαμέ), Παλάσιος (46′ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (57′ Ράφα Μιρ)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας, Ντίκμαν (46′ Μπόρχα), Μπουχαλάκης (46′ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αϊτόρ (65΄Αποστολάκης), Φούντας (79΄ Θεοδοσουλάκης), Νους (65′ Κόντρο)

Κίτρινες: Μανού Γκαρθία, Γκαρέ, Φαντιγκά, Γένσεν / Μπουχαλάκη, Πούγγουρας

Πηγή: metrosport.gr