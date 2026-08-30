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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μήλος: Τραυματίστηκε 34χρονη Αυστραλή στο Κλέφτικο από αποκόλληση βράχων – Συνελήφθη ο κυβερνήτης σκάφους

Αρχείο Intime
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Τον τραυματισμό μιας 34χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή «Κλέφτικο» της Μήλου, προκάλεσε η αποκόλληση βράχων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν η Λιμενική Αρχή Μήλου ενημερώθηκε από εκμισθωτή μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και το σκάφος «ΠΑΣΧΝΑ 21». Η 34χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αδάμαντα με το τουριστικό σκάφος «ΒΟΛΚΑΝΟ» και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Μήλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο των Αθηνών για περαιτέρω νοσηλεία.

Για το περιστατικό συνελήφθη από το Λιμεναρχείο Μήλου ο κυβερνήτης του σκάφους στο οποίο επέβαινε η 34χρονη, καθώς φέρεται να παραβιάστηκε η απαγόρευση προσέγγισης σκαφών και λουόμενων σε απόσταση μικρότερη των 25 μέτρων από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Μήλου.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Λιμενικό Σώμα

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