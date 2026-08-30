Χαρακόπουλος: Χρέος μας η στηλίτευση και αλλαγή των κακώς κειμένων, χωρίς να υπολογίζουμε το όποιο προσωπικό κόστος

«Χρέος όλων μας, και περισσότερο όσων κατέχουν υπεύθυνες θέσεις, είναι να στηλιτεύουμε τα κακώς κείμενα, χωρίς να υπολογίζουμε το όποιο προσωπικό κόστος. Αυτό νομίζω είναι και το διαχρονικό μήνυμα της εορτής της αποτομής της κεφαλής του Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστή, ο οποίος αψηφώντας τον φόβο και εν τέλει θυσιαζόμενος, έλεγχε τις παρεκτροπές της τότε εξουσίας».

Αυτά υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στις Νέες Καρυές Λάρισας.

Επίσης, ο Θεσσαλός πολιτικός και ιστορικός ερευνητής, σημείωσε ότι «παράλληλα, βέβαια, οφείλουμε να εργαζόμαστε με επιμονή και σύνεση για τη θεραπεία όλων των παθογενειών και τη βελτίωση των λειτουργιών του κράτους και της κοινωνίας. Μόνον έτσι μπορούμε να υπερνικήσουμε τα εμπόδια και να αλλάξουμε τις συνθήκες της ζωής μας προς το καλύτερο».

Τέλος, σημειώνεται ότι ο γγ της ΚΟ της ΝΔ μαζί με την έλκουσα την καταγωγή της από τις Νέες Καρυές, πρώην επιλαχούσα βουλευτή της ΝΔ, Μαίρη Καμηλάρη, μετά την εκκλησία, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και επισκέπτες στο χωριό και να ανταλλάξει απόψεις για την πολιτική κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ