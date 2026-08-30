Αλέσιο Λίσι: Νίκη χαρακτήρα, πολύ σημαντικός για εμάς ο Τάχα Άλι

Απόλυτα ικανοποιημένος και ανακουφισμένος από τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου εμφανίστηκε στο flash interview αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ματς ο προπονητής του Δικεφάλου, Αλέσιο Λίσι.

Μιλώντας στη Nova, ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου χαρακτήρισε «νίκη χαρακτήρα» την επικράτηση στο Περιστέρι και, παράλληλα, αποθέωσε τον Τάχα Άλι για την εξαιρετική του εμφάνιση και την καθοριστική συμβολή του στη νίκη επί του Ατρομήτου.

«Ήταν μια νίκη χαρακτήρα, μια ποδοσφαιρική νίκη. Στο α’ ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί και δικαιούμασταν να προηγούμαστε τουλάχιστον με ένα γκολ. Στο β’ ημίχρονο χάσαμε λίγο έδαφος στη μεσαία γραμμή, στα πρώτα 15 λεπτά οι αντίπαλοι ήταν καλύτεροι από εμάς. Όταν κάναμε τις αλλαγές, επανήλθαμε στο ματς και δικαιούμασταν το γκολ», δήλωσε αρχικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ και εν συνεχεία έπλεξε το εγκώμιο του Τάχα Άλι:

«Ο Τάχα Άλι είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Τον στερηθήκαμε σε κάποια ευρωπαϊκά ματς, είναι μια σπουδαία μεταγραφή για εμάς και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε κοντά μας».

Πηγή: metrosport.gr