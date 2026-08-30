Μαρίνα Ασλάνογλου: Στον χώρο του θεάματος υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός και αυτός σε κάνει να κάνεις υπερβολές στην εμφάνιση

Με αφορμή τη σκηνική σύμπραξη με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη αυτό το καλοκαίρι, η Μαρίνα Ασλάνογλου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, η γοητευτική πρωταγωνίστρια άνοιξε το κεφάλαιο των προσωπικών σχέσεων και έθιξε όλα εκείνα που προσωπικά την ενοχλούν στη σημερινή εποχή.

Οι προσωπικές σχέσεις τι χρειάζονται;

Πολλή δουλειά. Τόσο οι ερωτικές σχέσεις όσο και οι φιλικές, οι οικογενειακές, οι συγγενικές, όλες θέλουν πολλή δουλειά, φροντίδα, φυσική παρουσία. Ναι, η καθημερινότητα έχει πολλές υποχρεώσεις, δυσκολίες, τρέξιμο. Αλλά για να κρατηθεί μια σχέση, θέλει ένα τηλέφωνο κάθε μέρα, να πεις τα νέα σου, να ακούσεις τη φωνή του άλλου, όχι μηνύματα, να προσπαθείς, να βρεθείς με τον άλλον μέσα στην εβδομάδα. Να του μιλήσεις με αγάπη, να πάρεις και να δώσεις αγάπη, μόνο έτσι αλλάζει η ζωή.

Χρειάζονται ζωντανή παρουσία, αναφορά, στήριξη, έτσι έχει χαρά και νόημα η ζωή.

Με το φλερτ από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τι έχει χαθεί;

Η μαγεία. Κρύβεται ο καθένας πίσω από μια οθόνη και δεν εκφράζονται. Τους καλύπτει αυτό; Η εικόνα; Για μένα το φλερτ έχει βλέμματα, εκφράσεις. Όλο αυτό είναι λάθος με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αν δεν δεις πως συμπεριφέρεται ο άλλος, τι θα καταλάβεις από μια εικόνα και κάποια μηνύματα; Τα social media δεν μου αρέσουν καθόλου. Είναι σχεδόν όλα ψεύτικα. Φίλτρα, ζωές, ευτυχίες σε στιγμές.

Σαν σενάρια είναι από σειρές οι ζωές των άλλων από τα social. Σαν να είμαστε ηθοποιοί. Δεν έχει αλήθεια. Βλέπουμε πρόσωπα φτιαγμένα, με φίλτρα, ψεύτικα σώματα, δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν υπάρχει πραγματικότητα σ’ αυτό. Τα κορίτσια όλα αλλοιώνονται. Αλλά και στην πραγματικότητα αυτό το κυνήγι ομορφιάς με τις πλαστικές, τα ίδια πρότυπα ομορφιάς, μάταιο.

Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, όλοι μεγαλώνουν, η ηλικία λέει την αλήθεια. Δεν λέω όχι στην περιποίηση να είσαι προσεγμένος, χτενισμένος, καθαρός, αλλά όχι στην υπερβολή, στο πολύ μακιγιάζ, στα πολλά μπότοξ. Στον χώρο του θεάματος υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός και αυτός σε κάνει να κάνεις υπερβολές στην εμφάνιση.