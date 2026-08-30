ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια: “Μαζί σου Γιάννη! Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου”

Στο πλευρό του Γιάννη Κωνσταντέλια βρίσκεται η οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Ο Δικέφαλος έστειλε το δικό του μήνυμα στον πρώην ποδοσφαιριστή του, γράφοντας στα social media:

«Μαζί σου Γιάννη!

Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πλευρό σου.

Περαστικά και δυνατός ξανά στα γήπεδα. 💪»

Η στήριξη στον Κωνσταντέλια δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, μετά το γκολ της ισοφάρισης του Δημήτρη Πέλκα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ενώθηκαν και σήκωσαν μια φανέλα με το μήνυμα «Περαστικά Κωνσταντέλια», αφιερώνοντας ουσιαστικά το γκολ στον άτυχο συμπαίκτη τους.

Ο Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ στη Bundesliga και πλέον έχει μπροστά του μια δύσκολη περίοδο αποκατάστασης. Οι πρώην συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ φρόντισαν να του δείξουν πως παραμένουν στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.