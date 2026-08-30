Βάσια Παναγοπούλου: Με τη Σοφία Αλιμπέρτη δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία ανταγωνισμού

Η Βάσια Παναγοπούλου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο, αυτή την εβδομάδα, με αφορμή τη συμμετοχή στις “Μπλε ώρες” του ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε αφενός για τη σχέση που είχε με την Σοφία Αλιμπέρτη και αφετέρου για την αυστηρότητα του Γιάννη Δαλιανίδη

Με τη Σοφία Αλιμπέρτη ήσασταν, ας πούμε, οι αντίπαλες σταρ του ’80. Υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσα σας;

Ούτε καν. Δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία ανταγωνισμού. Υπήρχε μόνο καλή σχέση.

Έχεις διατηρήσει επαφές με εκείνους τους συναδέλφους σου;

Όχι, δεν έχω επαφή, αλλά χαίρομαι αν τους συναντήσω κάπου. Επίσης, με χαροποίησε που ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα επιστρέψει στην τηλεόραση, έπρεπε να γίνει.

Αληθεύει ότι ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν πολύ αυστηρός ως σκηνοθέτης;

Ήταν απόλυτα απαιτητικός, αλλά και δοτικός και τρυφερός. Όταν δούλευε, όμως, δεν υπήρχε περιθώριο. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν στη σειρά της ΕΡΤ, “Τα καθημερινά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και συνεχίστηκε με “Τα λιονταράκια του κυρ Ηλία” που ήταν η απόλυτη επιτυχία της εποχής.