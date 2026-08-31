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Νεκρός 22χρονος που προσπάθησε να πηδήξει από στέγαστρο διοδίων πάνω σε κινούμενο φορτηγό στην Γαλλία

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ένας νεαρός Σουδανός σκοτώθηκε την Κυριακή αφού προσπάθησε να πηδήξει πάνω σε ένα φορτηγό, από το στέγαστρο διοδίων σε αυτοκινητόδρομο της βόρειας Γαλλίας, με στόχο να καταφέρει να φτάσει στη Βρετανία.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή «ένας 22χρονος σουδανικής καταγωγής, επίδοξος μετανάστης, πήδηξε από το στέγαστρο των διοδίων στο ύψος της κοινότητας Σετκ», ανέφερε η εισαγγελία του Σεντ-Ομέρ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του τηλεοπτικού καναλιού France 3 και της τοπικής εφημερίδας La Voix du Nord.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Λιλ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής.

Με βάση τα πλάνα από τις κάμερες παρακολούθησης, «επιχείρησε να πηδήξει πάνω σε ένα φορτηγό αλλά δεν τα κατάφερε και έπεσε στον δρόμο, πίσω από το όχημα», πρόσθεσε η εισαγγελία.

Ένα άλλο πρόσωπο που βρισκόταν στο ίδιο σημείο λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα κατάφερε να πηδήξει πάνω στο φορτηγό.

Παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το λιμάνι του Καλαί και τη σήραγγα της Μάγχης, πολλοί άνθρωποι επιχειρούν να πάνε παράτυπα στη Βρετανία, σκαρφαλώνοντας συνήθως σε φορτηγά για να πετύχουν τον σκοπό τους. Τα τελευταία χρόνια πάντως οι περισσότεροι προσπαθούν να περάσουν με βάρκες τη Μάγχη. Από τις αρχές Ιανουαρίου, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν στη Βρετανία.

Γαλλία

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