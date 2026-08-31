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Μεθώνη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Προσάραξη ιστιοφόρου σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Κουλούρα, στο στενό της Μεθώνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο αλλοδαποί, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έχει μεταβεί ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη, ενώ σπεύδει και δεύτερο ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 Μποφόρ.

Μεθώνη

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