Συνελήφθη ύποπτος για την θανατηφόρα ανταλλαγή πυροβολισμών σε ρέιβ πάρτι στην Ελβετία

Ένας ύποπτος συνελήφθη σε σχέση με το περιστατικό πυροβολισμών με θανάσιμη κατάληξη σε ρέιβ πάρτι στην Ελβετία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία.

Ο 43χρονος Ελβετός συνελήφθη τη Δευτέρα (31/8).

«Στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησαν, εντοπίστηκε και προσήχθη ένας 43χρονος Ελβετός, λίγο πριν από τη 1 π.μ. της Δευτέρας, 31 Αυγούστου 2026. Στη συνέχεια, ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη διάπραξη εγκλήματος», ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία.

«Η έρευνα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, το ιστορικό της υπόθεσης και τα πιθανά κίνητρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Προς το παρόν, εκτιμάται ότι ο δράστης έδρασε μόνος του», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Από τους πυροβολισμούς ένα άτομο έχασε τη ζωή του και αρκετά άλλα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμούς στον ιππόδρομο Σάχεν στο Άαραου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30/8).