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Η Μαρία Φραγκάκη αποχαιρετά τον Αύγουστο στην πισίνα και δηλώνει “ευγνώμων”

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THESTIVAL TEAM

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Με καλοκαιρινή διάθεση και λίγες στιγμές χαλάρωσης στην πισίνα επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Αύγουστο η Μαρία Φραγκάκη.

Η γνωστή δημοσιογράφος, λίγο πριν επιστρέψει στους απαιτητικούς ρυθμούς της δουλειάς και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν, βρήκε χρόνο για ξεκούραση σε πισίνα ξενοδοχείου, απολαμβάνοντας την αγαπημένη της παγωμένη μπύρα.

Φορώντας εντυπωσιακό μαγιό και μεγάλα γυαλιά ηλίου, η Μαρία Φραγκάκη μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την ημέρα της στα social media, δείχνοντας πως το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, μάλιστα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις όμορφες και απλές στιγμές της καθημερινότητας, επιλέγοντας να κρατήσει λίγο ακόμη την καλοκαιρινή διάθεση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Μαρία Φραγκάκη

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