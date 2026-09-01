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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας: Επιχειρούν 7 ελικόπτερα – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά τόσο από αέρος όσο και από εδάφους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:10 το απόγευμα της Δευτέρας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά επτά ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Παράλληλα, για την επιτήρηση και τη συνεχή χαρτογράφηση της εξέλιξης της φωτιάς επιχειρεί Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) Ιωαννίνων, η οποία παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Κόνιτσα Φωτιά

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