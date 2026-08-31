Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος Ούγγρος για επικίνδυνους ελιγμούς μετά την “επίδειξη” με τα σπορ αυτοκίνητα στη Νέα Παραλία

Στη σύλληψη ενός 24χρονου οδηγού από την Ουγγαρία, ο οποίος συμμετείχε στην αυτοκινητιστική εκδήλωση που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Τροχαία.

Ο 24χρονος, γεννημένος το 2002, οδηγήθηκε στην Τροχαία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την υπόθεση, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο για άνθρωπο ή αντικείμενα επί της οδού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι ελιγμοί δεν πραγματοποιήθηκαν πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, αλλά επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρου, της παραλιακής οδού μπροστά από το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνδέεται με ομάδα οδηγών από το εξωτερικό, οι οποίοι επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο οργανωμένης εκδήλωσης με σπορ και υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητα.

Τα οχήματα είχαν σταθμεύσει κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο της Νέας Παραλίας, έχοντας λάβει σχετική άδεια. Ωστόσο, όπως προκύπτει, η άδεια αφορούσε τη στάθμευση των αυτοκινήτων και όχι την κίνησή τους στους χώρους της Νέας Παραλίας.

Κατά την αποχώρηση των συμμετεχόντων καταγράφηκαν εικόνες με οχήματα να κινούνται στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια οι κινήσεις του 24χρονου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου προκάλεσαν την κινητοποίηση της Τροχαίας.

Τα αντανακλαστικά των αστυνομικών ήταν άμεσα, καθώς κλιμάκιο της Τροχαίας έσπευσε στην περιοχή και προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 24χρονου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, ενώ εξετάζονται τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι επικίνδυνοι ελιγμοί.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έντονος είναι ο εκνευρισμός του δημάρχου Θεσσαλονίκης για όσα συνέβησαν στην περιοχή. Από πλευράς δήμου αναμένεται να γίνουν τα δέοντα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον και να είναι απολύτως σαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (31-08-2026), στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έπειτα από επισταμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 24χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος πρωινές ώρες χθες (30-08-2026) οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με ενδεχόμενο να προκύψει κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο.

Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.