Στους 939 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ

Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό.

Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες ανέρχεται σε 955 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.471.