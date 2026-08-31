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Στους 939 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ

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Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό.

Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες ανέρχεται σε 955 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.471.

Νεπάλ

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