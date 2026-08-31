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Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο

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Συνολικά 33 σχολικές μονάδες αναστέλλουν τη λειτουργία τους στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών.

Πρόκειται για 11 Δημοτικά Σχολεία και 22 Νηπιαγωγεία στους τέσσερις νομούς της Ηπείρου, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Αναλυτικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων αναστέλλεται η λειτουργία 11 σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 4 Δημοτικά και 7 Νηπιαγωγεία.

Στην Άρτα αναστέλλεται η λειτουργία 13 σχολικών μονάδων, συγκεκριμένα 7 Δημοτικών και 6 Νηπιαγωγείων.

Στη Θεσπρωτία αναστέλλεται η λειτουργία 2 Νηπιαγωγείων, ενώ στην Πρέβεζα δεν θα λειτουργήσουν 7 Νηπιαγωγεία.

Συνολικά, 33 σχολικές μονάδες σε ολόκληρη την Ήπειρο δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές.

Ήπειρος

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