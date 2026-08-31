Η βραδινή έξοδος του Αλέξη Γεωργούλη με τη Μαρία Σολωμού και ο χορός τους σε μπαρ – Δείτε βίντεο

Μια βραδινή έξοδο μαζί με τη Μαρία Σολωμού πραγματοποίησε ο Αλέξης Γεωργούλης, με τους δύο ηθοποιούς να διασκεδάζουν σε μπαρ και να χορεύουν μαζί.

Ο Αλέξης Γεωργούλης επέλεξε να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή, την Κυριακή 30 Αυγούστου, έχοντας στο πλευρό του τη συνάδελφό του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, οι δυο τους φαίνονται να περνούν χαλαρές στιγμές ανάμεσα στον κόσμο, ενώ σε κάποια πλάνα χορεύουν αγκαλιά.

Η βραδινή τους έξοδος ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, με τη Μαρία Σολωμού να μοιράζεται ένα Instagram story. Σε αυτό εμφανίζεται φορώντας κράνος, καθώς ετοιμαζόταν να ανέβει στη μηχανή που οδηγούσε ο Αλέξης Γεωργούλης.

Η ηθοποιός έκανε αρχικά χιούμορ με το κράνος που φορούσε, ενώ στη συνέχεια θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον συνάδελφό της για την ονομαστική του εορτή, γράφοντας: «Χρόνια πολλά».

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια και στο παρελθόν είχαν υπάρξει ζευγάρι, ενώ έκτοτε έχουν διατηρήσει στενή σχέση και φιλία.