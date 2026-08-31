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Βόρεια Κορέα: “Απαράλλακτη” η εχθρική πολιτική των ΗΠΑ – Θα ενισχύσουμε τα πυρηνικά μας

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Η Βόρεια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι η εχθρική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει απαράλλακτη και τόνισε ότι τα πυρηνικά όπλα της αποτελούν την απόλυτη εγγύηση της κυριαρχίας της και θα συνεχίσουν να ενισχύονται.

Σε δήλωση του βορειοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών, που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, αναφέρεται επίσης ότι «δεν έχει νόημα» να περιμένει κανείς οποιαδήποτε άμβλυνση των περιφερειακών εντάσεων και ότι η πολιτική της Βόρειας Κορέας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει αλλάξει καθόλου.

Στην δήλωση του βορειοκορεατικού υπουργείου αναφέρεται ακόμα ότι τα θαλάσσια στρατιωτικά γυμνάσια, που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα διεξαγάγουν από τις 7 ως τις 11 Σεπτεμβρίου μαζί με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, είναι μια «απειλή» για τη Βόρεια Κορέα.

Τα γυμνάσια αυτά «αποτελούν μια απειλή για τη ΛΔΚ και τις χώρες της περιοχής», υπογράμμισε το βορειοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το KCNA, χρησιμοποιώντας τα αρχικά της επίσημης ονομασίας της χώρας, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βόρεια Κορέα ΗΠΑ

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