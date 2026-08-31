Σάντσεθ για Θέουτα: Δεν φταίει το Μαρόκο για την εισβολή, Ισραήλ και Ρωσία παραπληροφορούσαν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η μαροκινή κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από τη μαζική εισβολή μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου.



Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ και τη Ρωσία για τη διάδοση παραπληροφόρησης, αναφέρει ο Guardian.



«Δεν υπάρχουν πληροφορίες από καμία υπηρεσία πληροφοριών που να δημιουργούν αμφιβολίες για τη συμμετοχή των μαροκινών Αρχών», δήλωσε τη Δευτέρα στο ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.



Πρόσθεσε ότι «η συνεργασία με το Μαρόκο είναι ειλικρινής και θετική. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι αυτή η κρίση μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω της συνεργασίας – και όχι μέσω της έλλειψης εμπιστοσύνης στο Μαρόκο, η οποία θα επιδείνωνε ακόμη περισσότερο την ήδη περίπλοκη κατάσταση που επικρατεί στη Θέουτα».



Ο Ισπανός πρωθυπουργός επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η εισροή των μεταναστών οφειλόταν στις δραστηριότητες «εγκληματικών συμμοριών» που είχαν χρησιμοποιήσει παραπληροφόρηση για να ισχυριστούν ψευδώς ότι μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας σήμαινε ότι κανένας που εισέρχονταν στη Θέουτα κολυμπώντας δεν μπορούσε να απελαθεί πίσω στο Μαρόκο.



Η εισροή περίπου 70.000 ανθρώπων -κυρίως ανδρών, αλλά και γυναικών και παιδιών- προκάλεσε πολιτική κρίση, ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αναζωπύρωσε τις εντάσεις εντός της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση. Εκτιμάται ότι 141 άτομα έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα.



Τουλάχιστον 1.500 άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, εξακολουθούν να παραμένουν στους δρόμους της Θέουτας. Η συνεχιζόμενη παρουσία τους έχει οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων κατοίκων της Θέουτα και της αστυνομίας.



Κατά τον Σάντσεθ, σύντομα θα υπάρχει «επαρκής χωρητικότητα» για τη φιλοξενία όλων όσων βρίσκονται ακόμη στον θύλακα.



Ο Σάντσεθ ανέφερε ακόμη ότι ψευδείς ειδήσεις είχαν διαδοθεί σε λογαριασμούς κοινωνικών μέσων «που συνδέονται με τη Ρωσία, το Ισραήλ και τη διεθνή ακροδεξιά, οι οποίοι χρησιμοποιούν πάντα το μεταναστευτικό ζήτημα για να επιτεθούν όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και στην Ευρώπη».



Αυτές οι κατηγορίες, προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραήλ με τον υπουργό Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, να μιλά για «απροκάλυπτο ψέμα». Πρόσθεσε δε ότι «η συνεχής διάδοση δυσφημιστικών ψεμάτων δεν θα αποσπάσει την προσοχή από την επαίσχυντη αποτυχία του Σάντσεζ να διαχειριστεί τις υποθέσεις της χώρας του».



Εν τω μεταξύ και το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία είχε σχέση με την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.