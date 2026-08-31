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Σαμοθράκη: Χειροπέδες σε 33χρονο στο λιμάνι – Είχε στο αυτοκίνητο κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, LSD και DMT

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 33χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής (30/08) τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σαμοθράκης, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, έπειτα από νομότυπο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Καμαριώτισσας, οι λιμενικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μια μεγάλη ποικιλία ναρκωτικών ουσιών και σκευασμάτων.

Στην κατοχή του 33χρονου βρέθηκαν συγκεκριμένα:

  • 2 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2,4 γραμμαρίων
  • 1 συσκευασία με 5 «φιξάκια» κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 0,6 γραμμαρίων
  • 1 βαζάκι με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, συνολικού μικτού βάρους 16,4 γραμμαρίων
  • 3 ζελεδάκια εμποτισμένα με LSD
  • 1 καπνική συσκευή που περιείχε διμεθυλοτρυπταμίνη (DMT)
  • 53 δισκία αλπραζολάμης (ηρεμιστικά), για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή
  • 1 συσκευασία με χάπια λευκού και μπλε χρώματος, αγνώστου προέλευσης

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά πρόκειται να αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλονίκης για τη σχετική εργαστηριακή ανάλυση.

Σαμοθράκη

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