Χωρίς νερό σήμερα για τέσσερις ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

Χωρίς νερό θα μείνει για διάστημα τεσσάρων ωρών σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, από τις 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Παλληκαρίδη – Στεργίου Πολυδώρου στην περιοχή της Άνω Πόλης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πολυδώρου από Ακροπόλεως έως Παρ. Κλαυθμώνος και από Πελοπίδα έως Παλληκαρίδη καθώς και στις παρακείμενες οδούς της περιοχής Άνω Πόλης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.