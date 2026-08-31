90ή ΔΕΘ: Έως και σήμερα το Full Access Pass σε τιμή Early Bird

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι ήδη το ενδιαφέρον του κοινού για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική προπώληση των εισιτηρίων, ο ρυθμός της οποίας επιταχύνεται αισθητά τις τελευταίες ημέρες.

Στη δυναμική αυτή συμβάλλουν ο επετειακός χαρακτήρας της φετινής διοργάνωσης, η Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα και το πλούσιο πρόγραμμά της, το οποίο αποκαλύπτεται σταδιακά, η JuniorLand με τις δράσεις της για όλη την οικογένεια, αλλά και το συναυλιακό πρόγραμμα της 90ής ΔΕΘ.

Για όσους θέλουν να ζήσουν ολόκληρη τη φετινή διοργάνωση η ΔΕΘ-HELEXPO παρουσιάζει για πρώτη φορά το Full Access Pass: ένα ενιαίο εισιτήριο που προσφέρει πρόσβαση και στις εννέα ημέρες λειτουργίας της Έκθεσης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των συναυλιών της.

Η προνομιακή τιμή των 39 ευρώ ισχύει μόνο έως και την 31η Αυγούστου, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου το Full Access Pass θα διατίθεται στην τιμή των 50 ευρώ.

Με κόστος που αντιστοιχεί σε μόλις 4,33 ευρώ ανά ημέρα, ο κάτοχός του μπορεί να επισκέπτεται καθημερινά την 90ή ΔΕΘ και να διαμορφώνει το δικό του πρόγραμμα ανάμεσα στις εκθεσιακές συμμετοχές, στις θεματικές ενότητες, στις παράλληλες εκδηλώσεις, στις οικογενειακές δράσεις και στις μεγάλες συναυλίες της διοργάνωσης.

Το Full Access Pass:

ισχύει για μία είσοδο ανά ημέρα, για καθεμία από τις εννέα ημέρες της διοργάνωσης,

είναι ονομαστικό και δεν μεταβιβάζεται,

ενδέχεται να απαιτεί την επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης κατά την είσοδο.

Το απλό ηλεκτρονικό εισιτήριο εισόδου διατίθεται επίσης έως την 31η Αυγούστου στην τιμή Early Bird των 7 ευρώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου η τιμή του διαμορφώνεται στα 9 ευρώ και αφορά μία είσοδο, για οποιαδήποτε ημέρα επιλέξει ο επισκέπτης.

Η προπώληση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας more.com (https://www.more.com/gr-el/tickets/conference/festival/90i-diethnis-ekthesi-thessalonikis2026/).

Η 90ή ΔΕΘ έρχεται από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ως μια μεγάλη επετειακή γιορτή για την πόλη, με την Ιαπωνία στο επίκεντρο, σημαντικές επιχειρηματικές και εκθεσιακές συμμετοχές, τεχνολογία, καινοτομία, πολιτισμό, γαστρονομία, δράσεις για όλη την οικογένεια και ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών.

Γιατί η φετινή ΔΕΘ δεν χωρά σε μία μόνο ημέρα. Με το Full Access Pass, χωρά και στις εννέα.