MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λέσβος: Συνελήφθη οδηγός που δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς σε οικισμό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθη στην Καλλονή της Λέσβου ημεδαπός, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή της Αρίσβης στη Λέσβο, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών, κινήθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα εντός οικισμού, πραγματοποιώντας και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας έτσι με την οδηγική του συμπεριφορά σε κίνδυνο και τυχόν λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.

Λέσβος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Γρηγορίου: Ζητούμενο οι τρεις βαθμοί, κυριαρχεί το ομαδικό πνεύμα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Φωτιά στην Κέρκυρα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανηλίκους σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε πανηγύρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σε πανηγύρι στη Λαμία ήταν ο Άρης Μουγκοπέτρος – Πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 μέρες μετά το αλκοτέστ