Λέσβος: Συνελήφθη οδηγός που δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς σε οικισμό

Συνελήφθη στην Καλλονή της Λέσβου ημεδαπός, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή της Αρίσβης στη Λέσβο, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών, κινήθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα εντός οικισμού, πραγματοποιώντας και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας έτσι με την οδηγική του συμπεριφορά σε κίνδυνο και τυχόν λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.