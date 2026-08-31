Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να έχει σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς.

Η σύσκεψη του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. κ. Αλέξη Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 σε γνωστό ξενοδοχείο στη δυτική πλευρά της πόλης.

Στη σύσκεψη θα παραβρεθούν εκτός από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο τομεάρχης Ανάπτυξης/Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Πετράκος, ο τομεάρχης Βιομηχανίας, Βασίλης Μαγκλάρας, ο τομεάρχης Τουρισμού Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών, Γιώργος Παππάς, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Ενέργειας Πένυ Αντωνίου, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας, Αγγελάκη Νεκταρία, ο αναπληρωτής τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Δημήτρης Νταφόπουλος, ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου, Νίκος Νυφούδης και η υπεύθυνη Οργανωτικού Θεσσαλονίκης, Εφη Παπαλεξίου.