Νικολέτα Βλαβιανού: Η εργασία μου μού έδωσε μεγαλύτερες χαρές από μπλεγμένες ερωτικές ιστορίες

Πίσω από την επαγγελματική διαδρομή της Νικολέτας Βλαβιανού υπάρχει και μια προσωπική ιστορία γεμάτη επιλογές, θυσίες και προτεραιότητες.



Η ηθοποιός μιλά με ιδιαίτερη αμεσότητα για την οικογένειά της, τη μητρότητα, την απώλεια της μητέρας της, αλλά και τον έρωτα. Παράλληλα, παρουσιάζει τη νέα της θεατρική δουλειά, «Σκέρτσα και Παρόλες», ένα έργο που, όπως λέει, συνδέει την κωμωδία με τον έρωτα και τα διαχρονικά κείμενα.

Πάντα καταφέρνετε να συνδυάζετε θέατρο και τηλεόραση, ενώ παράλληλα είστε μητέρα και πλέον γιαγιά. Πώς καταφέρνετε να τα προλαβαίνετε όλα;

Έκανα αρκετά πίσω την προσωπική μου ζωή για να είμαι παρούσα στο θέατρο και στα σίριαλ. Χριστούγεννα, Πάσχα και γιορτές δεν μπορούσα να είμαι με την οικογένειά μου. Δεν μετανιώνω όμως, η εργασία μου μού έδωσε μεγαλύτερες χαρές από μπλεγμένες ερωτικές ιστορίες.

Νιώσατε ποτέ ενοχές απέναντι στην κόρη σας επειδή οι πολλές επαγγελματικές σας υποχρεώσεις δεν σας επέτρεπαν να είστε πάντα όσο παρούσα θα θέλατε;

Τη Μαρία την έπαιρνα συνέχεια μαζί μου, κάναμε Πρωτοχρονιά δυο ή τρεις φορές στις εορταστικές εκπομπές της Ρούλας Κορομηλά που ήμουν καλεσμένη. Πλέον παίρνω ακόμα και τον εγγόνο μου στα παρασκήνια.

Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές, πού βρίσκετε τη δύναμη να σταθείτε ξανά στα πόδια σας και να συνεχίσετε;

Τις δύσκολες στιγμές τις αντιμετωπίζω με προσευχή. Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου ήταν όταν έχασα τη μητέρα μου και το διαχειρίστηκα με εργασιομανία για να μη σκέφτομαι. Για εμένα αυτό είναι το φάρμακο. Δεν ξέρω τι θα κάνω όταν χρειαστεί να σταματήσω.

Τι θέση έχει ο έρωτας στη ζωή σας σήμερα; Είναι κάτι που αναζητείτε ή νιώθετε ότι δεν χωρά εύκολα στην καθημερινότητά σας;

Στον έρωτα δεν μπαίνω εύκολα, γιατί δεν έχω χρόνο. Έχω κάνει σχέσεις κατά καιρούς, όμως δεν θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει και δεν μπορεί να αποδεχτεί τον τρόπο ζωής και τη δουλειά μου. Δεν έτυχε μέχρι σήμερα να γνωρίσω κάποιον που να μπορεί πραγματικά να το αντιληφθεί. Άλλωστε, ποτέ δεν έκανα σχέση με συνάδελφό μου και από μικρή ήμουν αντίθετη με τον γάμο. Τελικά, παντρεύτηκα για χάρη της μαμάς μου. Αυτό που ήθελα πάντα, περισσότερο απ’ όλα, ήταν να αποκτήσω ένα παιδί.

Ο έρωτας μπορεί να μην έχει πάντα χώρο στην προσωπική σας ζωή, όμως έχει κεντρική θέση στη νέα σας παράσταση που δημιουργήσατε και πρωταγωνιστείτε.

Το έργο «Σκέρτσα και Παρόλες» είναι μια θεατρική σύνθεση κειμένων που έχουν σχέση με τον έρωτα όμως με κωμικά επεισόδια ανά τους αιώνες. Έχει κομμάτι από την Λυσιστράτη, από τις Θεσμοφοριάζουσες, τους Μιμίαμβους του Ήρωνδα και μια Κεφαλονίτικη ιστορία του Σκιαδαρέση. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να είναι κωμωδία αλλά να έχει ουσιαστικό κείμενο με νοήματα με οδηγό τον έρωτα. Κάναμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε, γιατί φαίνεται πως αυτή η ιδέα αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο.

Πηγή: Espresso