Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από drone αποτυπώνουν την πρόοδο του Flyover – Δείτε βίντεο και φωτο

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του Flyover, της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πρόοδος του έργου έχει φτάσει στο 60% ενώ αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027, με στόχο να αλλάξει τον οδικό χάρτη της πόλης.

Η πρόοδος του έργου αποτυπώνεται και στις εικόνες που καταγράφονται με drone. Ήδη μεγάλο τμήμα της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου έχει ήδη πάρει μορφή ενώ οι εργασίες συνεχίζονται για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με την κοινοπραξία που κατασκευάζει το Flyover, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αναβάθμιση της υπάρχουσας ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού (ΑΕΣΠΕΡ), η οποία σχεδιάσθηκε την δεκαετία 1970-1980. Η υπάρχουσα ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός θα διευρυνθεί και θα εκσυγχρονιστεί σε μήκος 12 χιλιομέτρων.

Intime

Παράλληλα θα κατασκευασθεί μία Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας κυκλοφορίας (ΥΤΛ) μήκους 7,6 χλμ περίπου, πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων τεχνικών, μία γέφυρα μήκους 4 χλμ. Η ΥΤΛ θα εξυπηρετεί την διαμπερή κυκλοφορία και δεν θα έχει ενδιάμεσους κόμβους.

Intime

Κατά την διάρκεια της τετραετούς κατασκευαστικής περιόδου του έργου που είναι ευρέως γνωστό ως “Flyover”, πέραν των εργασιών που θα εκτελεσθούν στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, επεμβάσεις θα γίνουν και στην δυτική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της πόλης να απολαμβάνουν στο σύνολο του ένα σύγχρονο, ασφαλή περιφερειακό οδικό άξονα που θα δώσει ουσιαστικές λύσεις στο κυκλοφοριακό ζήτημα της Θεσσαλονίκης, αναβαθμίζοντας την υπάρχουσα περιφερειακή οδό με τρεις τρόπους: