Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: “Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα”

Μια δυσάρεστη εμπειρία είχε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Ρόδο, όπου βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από αναρτήσεις της στα social media ότι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν είχε φθαρμένα ελαστικά.

Η ίδια θέλησε να διευκρινίσει πως το συγκεκριμένο όχημα δεν ήταν ιδιόκτητο, αλλά είχε ενοικιαστεί στη Ρόδο, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση των ελαστικών.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω, ντροπή!», έγραψε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η παρουσιάστρια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που έζησε η οικογένειά της κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τονίζοντας πως αισθάνεται ανακούφιση που δεν συνέβη κάποιο σοβαρό ατύχημα.

«Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου, η Παναγία Τσαμπίκα, που δεν σκοτωθήκαμε στη γέφυρα», ανέφερε σε δεύτερη ανάρτησή της.

Η περιπέτεια φαίνεται πως προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε όλη την οικογένεια, με τον γιο της να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από το περιστατικό.

«Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου. Ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι και λυπάμαι που στον βωμό του χρήματος κάνουν τέτοια πράγματα συντοπίτες μου», έγραψε χαρακτηριστικά.