MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: “Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια δυσάρεστη εμπειρία είχε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Ρόδο, όπου βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από αναρτήσεις της στα social media ότι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν είχε φθαρμένα ελαστικά.

Η ίδια θέλησε να διευκρινίσει πως το συγκεκριμένο όχημα δεν ήταν ιδιόκτητο, αλλά είχε ενοικιαστεί στη Ρόδο, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση των ελαστικών.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω, ντροπή!», έγραψε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η παρουσιάστρια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που έζησε η οικογένειά της κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τονίζοντας πως αισθάνεται ανακούφιση που δεν συνέβη κάποιο σοβαρό ατύχημα.

«Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου, η Παναγία Τσαμπίκα, που δεν σκοτωθήκαμε στη γέφυρα», ανέφερε σε δεύτερη ανάρτησή της.

Η περιπέτεια φαίνεται πως προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε όλη την οικογένεια, με τον γιο της να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από το περιστατικό.

«Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου. Ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι και λυπάμαι που στον βωμό του χρήματος κάνουν τέτοια πράγματα συντοπίτες μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 35 λεπτά πριν

Ανθή Βούλγαρη: Μου αρέσει ο Γιάννης Κολοκυθάς, θα του στήσω καρτέρι – Φέτος έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Γρηγορίου: Ζητούμενο οι τρεις βαθμοί, κυριαρχεί το ομαδικό πνεύμα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πλυντήριο πιάτων: Ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο και πώς να το καθαρίσετε σωστά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Σήμαντρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Μία σύλληψη μετά από καβγά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φωτιά στην Κέρκυρα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα