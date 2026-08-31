Τροχαίο στο Ηράκλειο: Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε 20χρονο Γερμανό από τις λαμαρίνες – Δείτε φωτό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Παντάνασσας, στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ένας από τους δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 20χρονου Γερμανού. Μετά από επιχείρηση, οι άνδρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να τον απελευθερώσουν από τις παραμορφωμένες λαμαρίνες του οχήματος.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες. Ο ένας υπέστη σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

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