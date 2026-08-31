ΥΠΟΙΚ: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ),, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο, το δημοσιονομικό κόστος για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ από το ΥΠΟΙΚ.

Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

“Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.