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Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας με ανήθικους τρόπους προσεγγίζει στελέχη μας για να φύγουν από την Πλεύση Ελευθερίας

Intime
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Στην καταγγελία ότι ο Αλέξης Τσίπρας «προσπαθεί με ανήθικους τρόπους και βάζει ανθρώπους να προσεγγίσουν στελέχη μας λέγοντας τους να φύγουν από την Πλεύση Ελευθερίας» προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί της Δευτέρας.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, η κύρια Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο, επίσης, για τον πρώην πρωθυπουργό για «αποκορύφωμα του θράσους και έλλειψη επίγνωσης να προσπαθείς να εξαπατήσεις τον κόσμο που σε έχει καταλάβει».

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «δεν θα έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία να του εξασφαλίσουν κάποιοι».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε, επίσης, τη στήριξή της στην Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής «επειδή είναι γυναίκα και συνεπής που έχει δώσει μάχες για το bullying και την έμφυλη βία»

«Είναι ανεπίστρεπτο να επιβάλει η ΝΔ με όλους τους τσαμπουκάδες να αφήσει το προεδρείο χωρίς γυναίκα. Αυτό έχει να γίνε από το 1996» συμπλήρωσε.

Όπως είπε «η Έλενα Ακρίτα είναι επίμονη σε ζητήματα έμφυλης βίας και είναι ενοχλητική προς τον πρωθυπουργό, είναι αυτός λόγος να μην ψηφιστεί για το προεδρείο της Βουλής;».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

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