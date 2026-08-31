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Δυο νεκροί και 16 τραυματίες στη νοτιοδυτική Ρωσία σε πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας

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Πυραυλική επίθεση χθες Κυριακή σκότωσε δυο ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου 16χρονου, και τραυμάτισε άλλους δεκαέξι, ανάμεσά τους επτά εφήβους και έφηβες 16 ως 17 ετών, στην πόλη Μπιέλγκοροντ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, ανακοίνωσε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη της ομώνυμης περιοχής Αλεξάντερ Σουβάεφ μέσω Telegram.

Ανέφερε ότι η ουκρανική επίθεση έπληξε μεταξύ άλλων εμπορική εγκατάσταση και προκάλεσε επίσης πυρκαγιές σε επτά αποθήκες στην πόλη.

Πόλεμος στην Ουκρανία

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