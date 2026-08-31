Δυο νεκροί και 16 τραυματίες στη νοτιοδυτική Ρωσία σε πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας
THESTIVAL TEAM
Πυραυλική επίθεση χθες Κυριακή σκότωσε δυο ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου 16χρονου, και τραυμάτισε άλλους δεκαέξι, ανάμεσά τους επτά εφήβους και έφηβες 16 ως 17 ετών, στην πόλη Μπιέλγκοροντ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, ανακοίνωσε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη της ομώνυμης περιοχής Αλεξάντερ Σουβάεφ μέσω Telegram.
Ανέφερε ότι η ουκρανική επίθεση έπληξε μεταξύ άλλων εμπορική εγκατάσταση και προκάλεσε επίσης πυρκαγιές σε επτά αποθήκες στην πόλη.