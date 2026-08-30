Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη πιάνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα: “Πρέπει να το συνηθίσουμε”

Διπλή πρεμιέρα έχουν αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη μιας και, εκτός από την επιστροφή στην πρωινή ζώνη του MEGA, έρχονται και στο MEGA News 104.6.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του νεοσύστατου ενημερωτικού σταθμού της Alter Ego Media, μάλιστα, οι δυο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές μοιράστηκαν με το κοινό την χαρά γι’ αυτό το νέο τους κοινό εγχείρημα.

“Θα μας ακούτε κάθε μέρα, 11:00 με 12:00… Είναι και καινούργιο αυτό τώρα, οπότε πρέπει να το συνηθίσουμε” επισήμανε, αρχικά, η Ανθή Βούλγαρη για να συμπληρώσει ο τηλεοπτικός και πλέον και ραδιοφωνικός της παρτενέρ, Ιορδάνης Χασαπόπουλος “στους 104.6, MEGA News. Το ραδιόφωνο με τις μεγάλες ειδήσεις”.

“Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται MEGA” υπογράμμισε ακόμα, με χαμόγελο, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του Μεγάλου Καναλιού.

Κάπως έτσι, λοιπόν, το επιτυχημένο δίδυμο Ιορδάνης Χασαπόπουλος – Ανθή Βούλγαρη έρχεται και στα ερτζιανά από αύριο, Δευτέρα στις 11 το πρωί, διατηρώντας βεβαίως την όμορφη διάθεση και την συνέπεια στην ενημέρωση.