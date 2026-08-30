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Μικρή θαυμάστρια της Ιουλίας Καλλιμάνη ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε στο κοινό της η Ιουλία Καλλιμάνη κατά τη διάρκεια της διπλής συναυλίας που πραγματοποίησε στη Λεμεσό της Κύπρου.

Η τραγουδίστρια, που εμφανίστηκε για δύο συνεχόμενες βραδιές στο «Theama Venue» λόγω της μεγάλης ζήτησης, έδωσε χώρο σε ένα μικρό κορίτσι να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει μαζί της τη μεγάλη επιτυχία «Στα καλύτερα που έρχονται».

Η μικρή πήρε το μικρόφωνο και, με αξιοσημείωτο θάρρος, ερμήνευσε το τραγούδι χωρίς να ξεχάσει ούτε μία λέξη. Η Ιουλία Καλλιμάνη έδειχνε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη στιγμή, όπως και το κοινό, που χάρισε στη μικρή ένα θερμό χειροκρότημα.

Μάλιστα, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους κατέγραψαν με τα κινητά τους τη συγκινητική και ιδιαίτερα χαριτωμένη στιγμή.

Η ερμηνεία της μικρής δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν το θάρρος, την άνεση και την καθαρή φωνή της.

@sotiriskonstanti Στα καλύτερα που έρχονται@iouliakallimani_OFFICIAL#theama #limasolcyprus #foryoupage❤️❤️ ♬ original sound – Sotiris Konstanti

Ιουλία Καλλιμάνη

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