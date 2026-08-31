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Στέλλα Γκαντώνα: Δεν είμαι τύπος που σπέρνει τον πανικό και την καταστροφή, ίσως έχω συνηθίσει τα απρόοπτα και λόγω δουλειάς

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THESTIVAL TEAM

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Η Στέλλα Γκαντώνα έδωσε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και την συνάδελφο της, Βασιλίνα Ριστάνη με αφορμή την συνέχιση της εκπομπής MEGA Σαββατοκύριακο.

Μεταξύ άλλων, δε, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Μεγάλου Καναλιού αναφέρθηκε στον τρόπο που φροντίζει η ίδια να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα απρόοπτα.

Πολλές φορές κολλάμε σε καταστάσεις επειδή μας προσφέρουν ασφάλεια. Πότε ένιωσες για τελευταία φορά ότι βγαίνεις συνειδητά από το “comfort zone” σου και πως λειτούργησε αυτό;

Είναι πρόκληση να τολμάς, γιατί είναι δεδομένο πως κάποια στιγμή θα τα βρεις και σκούρα. Πάντως ό,τι κι αν συμβαίνει σε αυτό που λέμε “comfort zone”, το θέμα για μένα είναι να μη μετατρέπεται σε “boring zone”.

Πως αντιμετωπίζεις τις στιγμές που τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχες σχεδιάσει;

Στη ζωή εννοείται πως έρχονται στιγμές που ανατρέπουν τα πλάνα σου, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος και να το πάρεις ψύχραιμα. Έχω plan B, μη σου πω και C. Γενικά δεν είμαι τύπος που σπέρνει τον πανικό και την καταστροφή. Ίσως έχω συνηθίσει τα απρόοπτα και λόγω δουλειάς.

Έχω ως πυξίδα την αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι αν κάτι τώρα δεν πήγε καλά, θα πάει την επόμενη φορά. Και συνήθως όντως αυτό συμβαίνει.

Στέλλα Γκαντώνα

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