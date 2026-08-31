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Τραμπ σε Apple: Αλλάξτε την ονομασία της λίμνης Οντάριο στους χάρτες σας, όπως το έκανε η Google

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THESTIVAL TEAM

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Τη μετονομασία της λίμνης «Οντάριο» σε «Λίμνη Αμερική» ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Apple.

Το αίτημα αφορά την πλατφόρμα της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας, η οποία -όπως υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ- θα πρέπει να συμμορφωθεί με το νέο διάταγμα που υπεγράφη τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Μπέργκουμ δήλωσε στο Fox News τη Δευτέρα ότι «ο πρόεδρος έχει επικοινωνήσει απευθείας με την Apple», προσθέτοντας: «Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δούμε αυτή την αλλαγή σύντομα».

Η Google έκανε την αλλαγή για τους χρήστες της στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, αν και οι χρήστες στον Καναδά εξακολουθούν να βλέπουν τη λίμνη, η οποία συνορεύει με την επαρχία του Οντάριο και την πολιτεία της Νέας Υόρκης, ως «Λίμνη Οντάριο».

Ο Τραμπ πιέζει την Apple να ακολουθήσει την Google

Η μετονομασία έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις στον Καναδά, όπου μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή για τον χάρτη της που εμφάνιζε το όνομα «Λίμνη Αμερική».

Η Hydro One, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας με έδρα το Τορόντο, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι το όνομα εμφανίστηκε λόγω της χρήσης μιας υπηρεσίας χαρτογράφησης τρίτου μέρους.

«Συνεργαζόμαστε με τον προμηθευτή μας για να διορθώσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό και να αποκαταστήσουμε την κατάλληλη γεωγραφική αναφορά», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Λυπούμαστε για το σφάλμα και ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε σύγχυση προκάλεσε».

Χάρτες άλλων οργανισμών με έδρα το Οντάριο εμφάνιζαν επίσης για λίγο το όνομα «Lake America», συμπεριλαμβανομένων των Hydro Ottawa και Liquor Board of Ontario.

Η Google δήλωσε σε ανακοίνωσή της το Σάββατο ότι οι χάρτες της θα εμφανίζουν το όνομα «Λίμνη Αμερική» για τους χρήστες των ΗΠΑ, ώστε να συμμορφώνονται με το GNIS.

Η MapQuest, μια αμερικανική δωρεάν υπηρεσία χαρτογράφησης ιστού που ξεκίνησε το 1996, δήλωσε «δεν το αλλάζουμε» σε μια σύντομη ανάρτηση στο Facebook την Παρασκευή.

Η πλατφόρμα παρουσίασε επίσης ένα εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν το όνομα της λίμνης σε οποιοδήποτε όνομα επιλέξουν και να μοιραστούν τις δημιουργίες τους.

Αντιδράσεις στον Καναδά: «Λίμνη Οντάριο τώρα και για πάντα»

Μετά την ανακοίνωσή της ότι δεν θα αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο, η MapQuest ανέβηκε στην κορυφή των δωρεάν εφαρμογών με τις περισσότερες λήψεις από το πρωί της Δευτέρας στο Apple App Store στον Καναδά.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, αποκάλυψε το Σάββατο μια μεγάλη πινακίδα στην όχθη της λίμνης που έγραφε «Λίμνη Οντάριο Τώρα και για Πάντα» στα αγγλικά και τα γαλλικά, τις επίσημες γλώσσες του Καναδά.

«Κανείς δεν πρόκειται να την αποκαλέσει Λίμνη της Αμερικής», δήλωσε ο Φορντ στον Αμερικανό τηλεοπτικό παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλο την Κυριακή. «Είναι η Λίμνη Οντάριο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Θα συνεχίσει να είναι η Λίμνη Οντάριο».

Ντόναλντ Τραμπ

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