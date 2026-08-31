Ασπίδα του Αχιλλέα: Έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα και το Ισραήλ προχώρησαν σήμερα, στην υπογραφή των συμφωνιών στο Τελ Αβίβ για την υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για την ανάπτυξη του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας.

Η συνολική αξία του προγράμματος ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου πλέγματος άμυνας. Σε αυτό θα ενσωματωθούν ραντάρ, αισθητήρες και πολλαπλά μέσα αναχαίτισης, τα οποία θα λειτουργούν συνδυαστικά για την αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων εναέριων και πυραυλικών απειλών.