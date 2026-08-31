Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για ηχορύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη

Ειδικότερα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έως και σήμερα, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Θερμαϊκού και Πυλαίας – Χορτάτη συνέλαβαν συνολικά πέντε άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως προσωρινά υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, κατά περίπτωση, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.