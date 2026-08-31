Θεσσαλονίκη: Μπήκε για διάρρηξη, πήρε από λάπτοπ μέχρι χυμούς και συνελήφθη – Ήταν η δεύτερη φορά στο ίδιο μαγαζί

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ένας 30χρονος ημεδαπός, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση διάρρηξης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης παραβίασε την κεντρική είσοδο της επιχείρησης και εισέβαλε στο εσωτερικό της, αφαιρώντας:

Χρηματικό ποσό

Έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop)

Τέσσερις φιάλες αλκοολούχων ποτών

Ποσότητα αναψυκτικών και χυμών

Από την προανάκριση και την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών αρχών προέκυψε ότι ο 30χρονος δεν δρούσε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως διαπιστώθηκε, στα μέσα Αυγούστου είχε διαρρήξει και την αποθήκη του ίδιου καταστήματος, από την οποία είχε αφαιρέσει τρόφιμα, καθώς και ένα καρότσι μεταφοράς.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.