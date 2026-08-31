MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό της καθαριότητας του δήμου Χαλκηδόνας πετούσε ανεξέλεγκτα σκουπίδια σε παράνομη χωματερή

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δικογραφία σε βάρος ενός 53χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό παράτυπης χωματερής σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους των αστυνομικών και των αρμόδιων υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας, ο 53χρονος, ως υπεύθυνος, δεν μερίμνησε για τον καθαρισμό του χώρου, όπου πραγματοποιούνταν συστηματικές και ανεξέλεγκτες απορρίψεις πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων.

Στα πράσα φορτηγό της καθαριότητας

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε μια ιδιαίτερα σοβαρή πτυχή της υπόθεσης: το πρωί της 29ης Αυγούστου 2026, φορτηγό αυτοκίνητο αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας κατελήφθη να προβαίνει σε ανεξέλεγκτη απόρριψη δημοτικών στερεών αποβλήτων στο σημείο, συμβάλλοντας στη γιγάντωση της άτυπης χωματερής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συνεχής συσσώρευση των απορριμμάτων είχε ως αποτέλεσμα:

  • Την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος
  • Τη μεταβολή της μορφολογίας του εδάφους
  • Τη δημιουργία επικίνδυνης εστίας μόλυνσης για τη δημόσια υγεία
  • Την πρόκληση άμεσου κινδύνου πυρκαγιάς, εξαιτίας του μεγάλου όγκου εύφλεκτων υλικών

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δήμος Χαλκηδόνας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ξάνθη: Νεκρός 58χρονος Βούλγαρος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

ΔΙΕΘΝΗ 5 λεπτά πριν

Συνελήφθη ύποπτος για την θανατηφόρα ανταλλαγή πυροβολισμών σε ρέιβ πάρτι στην Ελβετία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αθ. Διευθυντής Ντόρτμουντ: “Ο Κωνσταντέλιας έχει την απόλυτη στήριξή μας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Μητσοτάκης στον πρόεδρο του Λιβάνου: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές, είμαστε αδερφοί λαοί

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ιράν: Υπερδεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε δύο νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκε στις φλόγες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: “Θα αποδείξεις ξανά ότι είσαι παικταράς”