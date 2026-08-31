Θεσσαλονίκη: Φορτηγό της καθαριότητας του δήμου Χαλκηδόνας πετούσε ανεξέλεγκτα σκουπίδια σε παράνομη χωματερή

Δικογραφία σε βάρος ενός 53χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό παράτυπης χωματερής σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους των αστυνομικών και των αρμόδιων υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας, ο 53χρονος, ως υπεύθυνος, δεν μερίμνησε για τον καθαρισμό του χώρου, όπου πραγματοποιούνταν συστηματικές και ανεξέλεγκτες απορρίψεις πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων.

Στα πράσα φορτηγό της καθαριότητας

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε μια ιδιαίτερα σοβαρή πτυχή της υπόθεσης: το πρωί της 29ης Αυγούστου 2026, φορτηγό αυτοκίνητο αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας κατελήφθη να προβαίνει σε ανεξέλεγκτη απόρριψη δημοτικών στερεών αποβλήτων στο σημείο, συμβάλλοντας στη γιγάντωση της άτυπης χωματερής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συνεχής συσσώρευση των απορριμμάτων είχε ως αποτέλεσμα:

Την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος

του φυσικού περιβάλλοντος Τη μεταβολή της μορφολογίας του εδάφους

του εδάφους Τη δημιουργία επικίνδυνης εστίας μόλυνσης για τη δημόσια υγεία

για τη δημόσια υγεία Την πρόκληση άμεσου κινδύνου πυρκαγιάς, εξαιτίας του μεγάλου όγκου εύφλεκτων υλικών

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.